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У Львові відкрилася виставка "Гомера Гуцульщини" Параски Плитки-Горицвіт

31 березня, 2018 - 10:42
Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА

30 березня у Домі Франка відбулося відкриття персональної виставки робіт самобутньої  художниці Параски Плитки-Горицвіт «Гуцульський світ». Її називають Гомером Гуцульщини, адже вона була ще й письменницею, казкаркою, етнографом, народним філософом, а також, як виявилося нещодавно, ще й фотографом.

Експозиція складається із 24 картин художниці. На них зображено гуцульські мотиви, лики святих та Діви Марії, а також індійські мотиви, зокрема портрет Махатми Ганді. Також представлені витинанки Параски Плитки-Горицвіт, її рукописні книжки. Окремим експонатом є писанки розмальовані художником Іваном Шкрібляком з Криворівні за мотивами ікон мисткині.

Вважається, що індійськими мотивами художниця захопилася під час свого заслання, яке вона відбувала спочатку в Сибіру, а потім в Казахстані. Її захоплювала визвольна боротьба індійського народу та філософія Махатми Ганді. Вона навіть писала листи до його дочки Індіри.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів

Джерело: День

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