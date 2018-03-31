У парламенті Канади Росію назвали винною у воєнних злочинах

Режим Башара аль-Асада та його російські покровителі чинять на території Сирії воєнні злочини. Про це під час виступу на підкомітеті із міжнародних прав людини федерального парламенту Канади заявив депутат від правлячої Ліберальної партії Борис Вжесневський, повідомляє Укрінформ.

«Слід називати речі своїми іменами, чітко заявивши, що сирійський режим та його російські покровителі – генерали та дипломати – залучені до вчинення систематичних, послідовних, свідомих, детально спланованих та ретельно виконаних воєнних злочинів», - сказав Вжесневський.

Він також навів кілька прикладів цих воєнних злочинів. «Використання забороненої зброї та тактик, обстріли цивільних, заперечення задокументованих ООН випадків навмисних масових убивств», - розповів депутат.

За його словами, російська авіація активно використовувалася для завдання ударів забороненою зброєю по цивільних об'єктах у Сирії. «У той час, як дипломати в ООН обговорювали, що відбувається, і глава МЗС Росії Лавров розповідав про мир, фосфорні бомби завантажувалися на літаки, аби бути скинутими в Раці. Бункерні бомби вантажилися у російські літаки з метою скидання їх в Алеппо на цивільних, дітей, які ховаються у підвалах», - наголосив Вжесневський.

Депутат закликав міжнародну спільноту не залишатися «сторонніми спостерігачами» за трагедією сирійського народу. «Я маю запитання до усіх нас: що ми робитимемо із цим?», - звернувся він до присутніх у залі.