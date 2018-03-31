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Український художник оформив альбом Елтона Джона

31 березня, 2018 - 18:31
Фото donttakefake.com

Український художник Василь Колотуша створив обкладинку та ілюстрації для наповнення нового альбому Елтона Джона Revamp. Про це пише DTF Magazine.

Зазначається, що 27-річний художник з Черкас створив 7 ілюстрацій для платівки.

"На мене вийшли з британської Studio Fury - вони раніше вже працювали з Universal Music і запропонували зробити ілюстрації для обкладинки, наповнення диска, мерч і так далі", - розповів Колотуша в коментарі виданню.

У трек-лист платівки увійшли композиції Сема Сміта, Еда Ширана, Майлі Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence+The Machine, The Killers і інших.

Джерело: День

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