В Івано-Франківську екранізують роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія», події в якому розгортаються в Станіславові початку ХХ століття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Мав дуже цікаву зустріч з продюсером та представницею FILM.UA Group Надією Зайончковською та креативним продюсером Олесею Лук'яненко. Зараз вони працюють над екранізацією книги «Фелікс Австрія» Софії Андрухович. Події твору розгортаються в атмосферному Станіславові початку ХХ століття. Тому не дивно, що знімальний процес відбуватиметься саме в Івано-Франківську. До всього левова частка сцен відбуватиметься не у павільйонах, а на давніх вуличках, де все ще живе дух старого міста», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що пишається цим і обіцяє сприяти зйомкам фільму, який має продемонструвати «особливості міста, галицької кухні та настрої епохи».

«Ще один нюанс, який мені особливо до душі: до зйомок максимально залучать франківських акторів. Такою є політика фільму, і вона не може не тішити нас, франківців», - зазначив міський голова.

Він сподівається, що історична драма з «присмаком кулінарії» стане візитівкою Івано-Франківська.

Станіслав, Станіславів - стара назва міста Івано-Франківськ. Місто переіменоване на честь Івана Франка у 1962 році.