В Ніжині розпочалася Всеукраїнська наукова конференція про історичні "побрехеньки"

Сьогодні, 31 березня, в Ніжині Чернігівської області розпочалася дводенна Всеукраїнська наукова конференція "Історичні побрехеньки: цікаві історії в історії України". Про це повідомив один з організаторів заходу, доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя Сергій Лепявко, передає "Укрінформ".

"Кожен науковець має у своєму запасі віднайдені у джерелах цікаві, незвичні і веселі історії (зазвичай засновані на реальних подіях), які не завжди вписуються у контекст його основного дослідження. Найчастіше ці інформаційні скарби залишаються не оприлюдненими і недоступними для шанувальників минулого, хоча вони несуть величезний позитивний заряд. Дана конференція має на меті оприлюднити ці історії, розповісти про історичні факти через призму цікавих, веселих або містичних оповідок", - пояснив науковець.

За його словами, захід присвячений Дню народження Миколи Гоголя (1 квітня), який підніс українські народні "побрехеньки" до рівня світової класики. Почесним головою оргкомітету конференції став доктор історичних наук із "підходящим" прізвищем - професор Віктор Брехуненко.

У конференції беруть участь науковці з Києва, Дніпра, Львова, Запоріжжя, Бахмута, Умані, Чернігова, Ніжина. Серед учасників - Олександр Бойко, Олександр Забарний, Ірина Кривошея, Євген Луняк, Сергій Павленко та інші дослідники. Почесний гість - професор Юрій Шаповал.

Сьогодні, 31 березня, історики працюють на секціях-посиденьках: "Гоголь з нами"; "Усяка усячина", "Засвистали козаченьки", "Славного Ніжина побрехеньки". Назви представлених доповідей доволі красномовні: "Дуля від губернатора: з історії чернігівських чиновників", "Куди запхати бюлетень або вибори по-українськи", Кумедні випадки з життя студентів Лівобережної України у ХІХ ст.", "Як у Львові галоші роздавали", "Боротьба грецьких та єврейських самогонщиків у Ніжині" та інші.

Завтра, окрім "посиденьок", на істориків чекають сніданок за оригінальним меню часів Гоголя, цікаві зустрічі з нащадками письменника та прототипами його персонажів.