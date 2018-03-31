В ОНН схвалили нові масштабні санкції проти КНДР

Комітет Ради Безпеки ООН щодо КНДР схвалив нові масштабні санкції відносно ряду компаній Північної Кореї. Про це йдеться в заяві посла США в ООН Ніккі Гейлі, передає ЄП.

"Сьогодні Місія США в ООН заручилася підтримкою Ради Безпеки щодо найбільшого в історії пакету санкцій ООН щодо Північної Кореї", - заявила Гейлі.

Повідомляється, що Комітет Ради Безпеки ООН одноголосно схвалив санкції щодо 49 компаній та фізичних осіб. Йдеться про 21 судноплавну компанію, одну особу та 27 кораблів.

Зазначається, що санкції спрямовані на те, щоб запобігти незаконній морській контрабанді, мета якої - постачання нафти та вугілля в КНДР.

"Затвердження цього історичного пакета санкцій є явною ознакою того, що міжнародна спільнота єдина в зусиллях з продовження максимального тиску на північнокорейський режим", - заявила Гейлі.

Як відомо, Північна та Південна Корея 27 квітня проведуть перший за останні десять років саміт на найвищому рівні.