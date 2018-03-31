В ООН закликали уникнути подальшої ескалації насильства в Секторі Гази

Радбез ООН 30 березня в штаб-квартирі у Нью-Йорку провів екстрене засідання через загострення ситуації в Секторі Гази і закликав уникнути подальшої ескалації насильства.

Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тає-Брук Зерихун зазначив, що силам безпеки Ізраїлю "слід проявити стриманість".

"Сила повинна використовуватися тільки в крайньому випадку, а випадки загибелі людей повинні бути розслідувані", – сказав він.

Постійний представник Палестини в ООН Ріяд Мансур повідомив, що, за останніми даними, унаслідок застосування зброї з боку ізраїльських силовиків загинули 17 палестнинців, близько 1400 отримали поранення.

Представник Ізраїлю був відсутній на засіданні нібито через початок підготовки до головного іудейського свята Песах.

30 березня палестинці на кордоні з Ізраїлем в районі Сектора Гази розбили наметові містечка і почали акцію "Великий марш повернення", яка триватиме шість тижнів. Демонстранти вимагають повернення палестинських біженців на територію єврейської держави.

Після застосування зброї ізраїльські військові заявили, що стріляли по бойовиках угруповання ХАМАС. Спочатку повідомлялося про 12 загиблих палестинців.

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман порадив маніфестантам не наближатися до кордону, щоб не піддавати своє життя небезпеці".

Як повідомлялося раніше, в січні Ізраїль закрив останній контрольно-пропускний пункт (КПП) "Кермен Абу Салім", який давав можливість для торгівлі з Сектором Газу.