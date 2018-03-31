Від російських бомбардувань у Сирії загинули понад 7,5 тисяч мирних жителів

Від російських бомбардувань в Сирії протягом двох з половиною років постраждали понад 7,5 тис. мирних жителів. Про це йдеться у звіті Сирійської обсерваторії прав людини, передає "Польське радіо".

За даними Сирійської обсерваторії прав людини, серед жертв - майже дві тисячі дітей, понад тисяча жінок та більше чотирьох з половиною тисяч чоловіків. У повітряних нальотах також загинули майже п'ять тисяч джихадистів та стільки ж бійців з інших фракцій.

Також правозахисники повідомили, що під час повітряних атак російська армія використовує ракети, що містять терміт, тобто суміш алюмінію з оксидами деяких металів. Цей матеріал після вибуху снаряда горить ще три хвилини.

Нагадаємо, у Сирії внаслідок атаки авіації підтримуваного РФ уряду Башара Асада запалювальними бомбами по місту Арбін у районі Східної Гути в п'ятницю, 23 березня, загинули 37 мирних жителів.