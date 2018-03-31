Влада США дала "зелене світло" космічному інтернету від Маска

Федеральна комісія США по зв'язку (FCC) дала зелене світло проекту SpaceX, який передбачає виведення на орбіту кількох тисяч супутників, що покриють всю Землю доступом до широкосмугової мережі Як повідомляє TechCrunch, відомство схвалило розміщення 4425 космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті, передає "Укрінформ".

Згідно з висунутими FCC умов, фірма Ілона Маска повинна запустити не менше половини інтернет-супутників, розмістити їх на орбіті (на висоті від 1150 до 1325 км) і ввести в експлуатацію не пізніше 29 березня 2024 року. Всього в рамках проекту SpaceX планує запустити 12 тисяч апаратів. На те, щоб розмістити частину з 7518 станцій, які будуть працювати на іншій висоті (335-346 км) і радіочастоті, компанії знадобиться отримати окремий дозвіл FCC.

SpaceX хоче створити нову супутникову систему Starlink, яка дозволить покрити всю Землю високошвидкісним, гігабайтним Інтернетом, а також забезпечити доступом до Мережі навіть найвіддаленіші куточки планети. Планована дата виведення супутників на орбіту — 2019 рік. Маса кожного апарату складе близько 386 кг.

Фірма Маска має намір розмістити апарати на низькій орбіті, що дозволить суттєво скоротити час відгуку. Як очікує SpaceX, затримка не перевищить 25-35 мс (у сучасних супутникових систем — близько 600 мс), що близько до дротових послуг інтернет-доступу.

На першій стадії планується запуск 800 супутників для створення повного покриття території США і довколишніх регіонів. Два тестових мікросупутника — Microsat 2a і 2b — були запущені в лютому на ракетоносії Falcon 9.