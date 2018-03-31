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Внести зміни до Конституції щодо Криму найближчим часом буде складно, - Джемілєв

31 березня, 2018 - 22:08
Фото Reuters

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що в переддень візиту президента РФ Володимира Путіна до столиці Туреччини Анкари він поінформує президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про становище кримських татар і попросить підтримки.

Також він зазначив, що найбільшу підтримку кримським татарам надає Туреччина, "за що ми їй щиро вдячні", передає Anadolu.

Джемілєв дав високу оцінку позиції Туреччини у питанні підтримки територіальної цілісності України. За його словами, особливий внесок у справу зміцнення турецько-українських зв'язків вносить Турецьке агентство зі співробітництва та координації (TİKA), по лінії якого в Україні реалізовано близько 500 різних проектів.

Народний депутат України зазначив, що Туреччина підтримає проект будівництва житлових будинків для сімей кримських татар, які вимушено залишили Крим після окупації півострова Російською Федерацією.

Джемілєв також розповів про плани щодо будівництва в Києві школи із навчанням татарською мовою, що дозволить зберегти і передати підростаючому поколінню інформацію про культурно-історичну спадщину народу.

"У числі іншого плануємо будівництво мечеті в Києві. Попередню домовленість про підтримку турецької сторони вже отримано. Сподіваємося на швидку реалізацію всіх цих проектів", - заявив він.

Окрім того, Джемілєв привернув увагу до ідеї стосовно внесення зміни до статті 10-ї Конституції України, що дозволило б змінити назву Кримської автономної республіки на Кримсько-татарська автономна республіка. Він зазначив, що для даного кроку необхідна підтримка 300 депутатів Верховної Ради України і найближчим часом домогтися ухвалення подібного рішення буде складно.

Джерело: День

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