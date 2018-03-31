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З початку року в Україні на пожежах загинуло 706 людей

31 березня, 2018 - 12:41

З початку року в Україні на пожежах загинуло 706 людей, а 598 - було врятовано. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайний ситуацій.

Всього сталося 11 тис. 215 пожеж, з яких 7 тис. 252 в житловому секторі, 777 - у транспорті, 570 - у виробничій сфері, 2 тис. 616 - за інших обставин.

Нагадаємо, Держслужба з надзвичайних ситуацій почала 30 березня масштабну перевірку закладів масового скупчення людей в Україні на дотримання норм пожежної безпеки.

Джерело: 112 Україна

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