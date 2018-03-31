За минулу добу бойовики 32 рази обстріляли сили АТО, 1 український воїн загинув

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати «великоднє перемир’я» встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників.

Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення. Усіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанковою керованою ракетою противник обстріляв наші укріплення поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні наші укріплення у Водяному, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя та Піщевика. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам’янки, Мар’їнки, Піщевика та Пісків.

На Луганському напрямку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах наших захисників в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.