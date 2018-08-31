1 вересня 2018 року «5 канал» відзначає свою 15-ту річницю з дня заснування.

Про це повідомляє прес-служба каналу.

Створений у 2003 році за стандартами «Бі-бі-сі», 5-й розпочав інформаційне мовлення трьома випусками новин на добу та двома інформаційно-аналітичними проектами (програми «Час» та «5 копійок»). У 2005 році канал повністю відмовився від розважальних програм – так в Україні з'явився «Перший. Український. Інформаційний» канал, наповнений виключно інформаційним контентом: новинами, документальними фільмами, аналітичними та публіцистичними проектами. Відмінна особливість 5-го - щогодинні випуски новин, розмовно-дискусійні студії та суспільно-політичні ток-шоу.

«5 канал» - успішний телевізійний бренд:

• 5-й – це авторитетний, сучасний, український, інформаційний телеканал високих стандартів, які ґрунтуються на засадах редакційної політики.

• 5-й – це елітний клуб для журналістів, робота на якому означає бути Першим.

• 5-й– український телеканал, який бере за основу цінності, пов'язані з такими поняттями, як Українська держава, Український народ, Українська мова, Українська культура.

• 5-й - інформаційний телеканал з цілодобовим новинним мовленням, що передбачає актуальність інформаційного потоку і динаміку оновлення новин.

25 серпня 2011 року телевізійний марафон «5 каналу», присвячений 20-й річниці Незалежності України – «Українська незалежність», який вели Тетяна Даниленко та Павло Кужеєв, установив світовий рекорд — 52 години безперервного ефіру. У жовтні телемарафон був офіційно зареєстрований Книгою рекордів Гіннеса.

24 серпня 2013 року, напередодні 10-ї річниці заснування, «5 канал» провів повний ребрендінг зі зміною кольорової гами та збільшенням інформаційного контенту. Канал збагатився новими обличчями, збільшив кількість «живих» включень з місця подій та впровадив роботу в режимі «без права на сон». Відповідно до таких нововведень, глядач «5 каналу» гарантовано дізнавався новину першим - в найближчу годину від її народження.

У 2014-му році, під час Революції Гідності, «5 канал» в режимі он-лайн висвітлював ситуацію в Києві та інших регіонах країни, цілодобово надаючи суспільству оперативну та достовірну інформацію з місць подій на території всієї України. Трансляції наживо, стріми та прямі включення журналістів були основою програмної сітки каналу.

У січні 2015 року «5 канал» розпочав мовлення в режимі безстрокового патріотичного телемарафону «Україна понад усе», аби дати можливість глядачам глибше й ретельніше пізнати історію своєї країни, щоб якісніше розуміти та аналізувати події сьогодення. Канал збільшив хронометраж випусків новин та кількість прямих трансляцій. Чільне місце в ефірній сітці посіли історичні документальні міні-фільми про минуле та сучасне.

З 5 вересня 2016 року телеканал здійснює мовлення у форматі 16:9.

У березні 2017 року канал створив першу в Україні мультимедійну платформу, запустивши сучасну якісно оновлену версію сайту 5.ua, завдяки якій вдалося досягти синергії телевізійного ефіру та мережі Інтернет.

Протягом 15 років «5 канал» неодноразово був лідером у дотриманні журналістських стандартів, здобував найвищі нагороди та відзнаки у професійній сфері, зокрема, був відзначений дипломом Всеукраїнського конкурсу засобів масової інформації «Золоте перо» – «За створення ефективної стратегії довіри громадськості» та отримав приз від ОБСЄ «За Журналістику та Демократію»; має за плечима ювілейні статуетки Національної Телевізійної Премії «Телетріумф», срібну кнопку You Tube та багато інших, не менш важливих відзнак. За час існування, на каналі працювали і продовжують працювати кращі з кращих – Заслужені журналісти України, володарі премій «За професійну етику», «Людина року» та «Жінка ІІІ тисячоліття». Працівники каналу відзначені численними грамотами Кабінету Міністрів України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, подяками Президента України та РНБО України, нагороджені орденом за заслуги ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня.

«5 канал» - загальнонаціональний телевізійний канал, представлений в супутниковому та кабельному мовленні міста Києва та 24 областях України. Технічне покриття каналу становить 98 % загального покриття країни. Супутникове мовлення покриває територію Європейських країн та Росію, а також здійснюється трансляція в кабельних мережах Сполучених Штатів Америки та Канади.

Наші сторінки в Інтернеті:

сайт http://5.ua/

відеоблоґ на YouTube http://www.youtube.com/5channel

сторінка на Facebook https://www.facebook.com/5kanal

мікроблоґ у Twitter https://twitter.com/5channel

відеоблоґ на Google+ https://plus.google.com/+5 канал

Нам вже 15 років! Нам є, чим пишатися, але попереду ще так багато вершин, які потрібно підкорити! Нам лише 15 років! Все тільки починається.