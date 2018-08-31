Астрономи зафіксували загадковий сигнал з іншої галактики

Астрономи з Ягеллонського університету в Кракові зафіксували загадкові ритмічні коливання в гамма-випромінюванні блазара Markarian 501 (Mrk 501), який розташований на відстані 456 млн світлових років від Землі.

Про це повідомляє Phys.org.

Блазари є активними ядрами галактик з релятивістськими струменями, які направлені в бік спостерігача. Вони є особливим різновидом квазарів, в центрі яких розташовується надмасивна чорна діра. Markarian 501 відноситься до лацертидів – потужних джерел електромагнітного випромінювання, які випромінюють радіацію у всіх діапазонах спектру.

Вчені проаналізували дані, які були отримані в ході спостережень Mrk 501 за допомогою орбітальної обсерваторії Fermi Gamma-ray Space Telescope в період з серпня 2008 року по червень 2018 року. Вони виявили виразні квазіперіодичні коливання, що повторюються приблизно кожні 332 дні. Однак при цьому зміни в інтенсивності гамма-променів слабшали протягом останніх років.

Точна причина цього явища поки не зрозуміла, але, на думку дослідників, це може бути присутність в блазарі подвійної надмасивної чорної діри.

Нагадаємо, що вчені виявили, що чорні діри можуть "оживляти" мертві зірки.