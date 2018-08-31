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Бессарабський ринок в Києві дозволив розраховуватися криптовалютою

31 серпня, 2018 - 14:41
Фото з Facebook Бессарабський ринок

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок" (Київ) дозволив розраховуватися за покупки криптовалюта через платіжну систему Paytomat, повідомило підприємство на своїй сторінці в Facebook.

"Відтепер на Бессарабському ринку з’явився ще один платіжний засіб – розрахунок криптовалютою. Керівництву підприємства вдалось запровадити таку послугу завдяки платіжній системі для крипти «Paytomat», яка підтримує більшість популярних криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum", - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з ним, розрахуватися криптовалюта на ринку можна за допомогою кріптовалютного додатка, встановленого на смартфоні.

Бессарабський ринок став першим, на якому можна придбати товар за криптовалюту. Зараз в такому експериментальному форматі працює одне торгове місце з овочами, на черзі - веган-стріт-фуд кафе.

Нгадаємо, що нардепи готують податки на криптовалюту.

Джерело: День

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