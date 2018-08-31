"Бориспіль" урочисто відзначить старт першого рейсу Ryanair

Урочистий запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair "Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд" відбудеться 3 вересня у Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє прес-служба летовища.

"3 вересня 2018 року в аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair "Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд". Початок польотів ірландського лоукост-перевізника за програмою щотижневих 4-разових рейсів до Німеччини відзначать традиційними святковими заходами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, аеропорт зустріне гостей з Ірландії символічною водяною веселкою та влаштує для екіпажу Boeing 737 фотосесію просто на пероні терміналу D. Представники аеропорту та авіакомпанії відкриють перший рейс Ryanair із "Борисполя" урочистою церемонією перерізання червоної стрічки.

Захід відбудеться у зоні Duty Free на гейті №11.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що авіакомпанія Ryanair запускає розпродаж авіаквитків на всі маршрути з України від 13 євро в одну сторону.