День в ООС: Бойовики продовжують порушувати "шкільне" перемир'я

31 серпня, 2018 - 19:52
Упродовж доби 31 серпня, від 7-ї до 18-ї години, окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.
За його даними, при цьому озброєння, заборонене мінськими угодами, не застосовувалося.
Зазначається, що противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кримське, Старогнатівка, Водяне та Павлопіль.
"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться в повідомленні.
У штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.
Джерело: День