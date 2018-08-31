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День в ООС: Бойовики продовжують порушувати "шкільне" перемир'я

31 серпня, 2018 - 19:52
Фото Reuters

Упродовж доби 31 серпня, від 7-ї до 18-ї години, окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За його даними, при цьому озброєння, заборонене мінськими угодами, не застосовувалося.

Зазначається, що противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кримське, Старогнатівка, Водяне та Павлопіль.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться в повідомленні.

У штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Джерело: День

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