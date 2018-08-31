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До рейтингу кращих вузів Євразії потрапив український університет

31 серпня, 2018 - 11:40
Фото з відкритих джерел

До рейтингу топ-50 університетів з країн Євразійського регіону (The university ranking of Eurasia nations), представленому британським виданням Times Higher Education, потрапив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, повідомляє УНН з посиланням на рейтинг.

Times Higher Education — британське видання, що спеціалізується на новинах та інших питаннях вищої освіти.

КНУ імені Тараса Шевченка посів 49-ту позицію, таким чином ставши лідером серед українських вузів, за версією видання. До кращих вишів з 50 по 70 позицію увійшли також Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, а також Київський політехнічний інститут та Львівський політехнічний університет.

Нагадаємо, раніше шість українських ВНЗ увійшли до світового рейтингу.

 

Джерело: УНН

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