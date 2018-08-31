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Дружину і сина прем'єра Ізраїлю підозрюють у корупції

31 серпня, 2018 - 13:46
Фото Reuters

Дружину і сина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на ізраїльську поліцію.

"Дружина і син прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підозрюються в отриманні хабаря у рамках справи про корупційні зв'язки наближених до прем'єра з керівництвом місцевої телекомунікаційної компанії "Безек", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Нетаньягу у зв'язку з цією справою у його резиденції допитували впродовж чотирьох годин поліцейські та члени ізраїльської комісії з цінних паперів (ISA).

У результаті слідство дійшло висновку, що дружина і син ізраїльського прем'єра отримали хабар.

Нетаньягу у рамках цієї справи допитували неодноразово. За даними ЗМІ, прем'єр Ізраїлю зробив певні поблажки компанії "Безек" в обмін на позитивне висвітлення його політики.

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