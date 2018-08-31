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Гаазький суд розгляне питання юрисдикції щодо нафтового спору України з РФ

31 серпня, 2018 - 15:01
Фото прес-служби ООН

Міжнародний Постійний арбітражний суд в Гаазі розгляне питання юрисдикції щодо спору між Україною та Росією про права на видобуток нафти біля узбережжя анексованого Криму.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, суд вирішив заслухати попередні заперечення Росії щодо юрисдикції арбітражу на попередній етапі розгляду.

Також повідомляється, що поки розгляд по справі призупинили, а суддя повинен встановити тимчасові межі для подачі документів по юрисдикції після з'ясування позицій сторін.

Відзначимо, Україна ініціювала розгляд у вересні 2016 року відповідно до конвенції ООН з морського права 1982 року для захисту своїх прав у узбережжя Криму, в Азовському морі і Керченській протоці.

 

 

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