Голова Ради Нацбанку спрогнозував, що буде із гривнею у найближчі півроку

Восени гривня досягне свого піку і за підсумками року курс буде 28,5 гривень за долар. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНН.

"Я хочу надіятися, що гривня в 2018 році досягне свого піку до кінця року. Думаю, що ми все зробимо для того, щоб (завершити рік, — ред.) десь на рівні 28,5 гривні за долар", — сказав Данилишин.

За його словами, починаючи з січня-березня коливання курсу зменшаться, а вже починаючи з березня 2019 року ринок зможе увійти в те русло і в ті тенденції, які були в попередні роки (зниження курсу, — ред.). Тобто перейти до плаваючої системи обмінного курсу.

Водночас, голова Ради НБУ зауважив, що весна 2019 року буде непростим періодом, адже це буде період президентських виборів.

"Хотілося б, щоб президентська кампанія не мала політичного підтексту і не мала такого широкого політичного впливу, в тому числі на економічні та макроекономічні показники, втому числі на курс національної грошової одиниці. Проте політичні нагнітання можуть бути непомірними. Крім того, можливі значні виливання у передвиборчу кампанію, які врешті-решт можуть мати вплив на волатильність національної валюти, але разом з тим, це не буде мати такого відчутного впливу, який ми мали, наприклад, в період 2016 року", — прогнозує Данилишин.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку заявили, що не збираються підтягувати курс гривні до долара до закладеного у бюджеті на кінець року в 30,1 грн/долар.

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