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Італія закликала країни ЄС відкрити порти для прийому врятованих мігрантів

31 серпня, 2018 - 09:49
Фото picture-alliance / dpa

Італія закликає відкрити порти інших країн Європейського союзу для прийому врятованих в Середземному морі мігрантів. Про це заявила міністр оборони країни Елізабетта Трента після зустрічі з іноземними колегами, передає DW.

Зокрема, вона зазначила, що неможливо і далі миритися з тим, що прибувають біженці на континент тільки через Італію.

За словами міністра, до кінця року необхідно відновити мандат місії "Софія".

Зазначимо, проект був створений у червні 2015 року на тлі міграційної кризи для гуманітарної операції в міжнародних водах біля узбережжя Лівії.

Її учасники ведуть боротьбу з контрабандою людей, навчають співробітників берегової охорони Лівії і рятують біженців на море. Досі всіх біженців, врятованих у рамках місії "Софія", доставляли в Італію.

Як повідомлялося раніше, Франція та Німеччина розраховують підготувати спільну ініціативу щодо врегулювання міграційної кризи в Європі до неформального саміту країн-членів ЄС, запланованого на 20 вересня в Зальцбурзі.

Джерело: Deutsche-Welle

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