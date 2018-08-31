Кабмін внесе до ВРУ проект Держбюджету-2019 до 15 вересня, - Розенко

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2019 рік до 15 вересня, як і передбачено чинним законодавством. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє його прес-служба.

«У минулому році уряд уперше за всю історію незалежності забезпечив конституційне подання повного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Я переконаний, що і цього року уряд 15 вересня, може навіть трохи раніше, передасть проект Державного бюджету у Верховну Раду», - сказав він.

За словами віце-прем’єр-міністра, значна частина коштів Державного бюджету буде спрямована на подальше посилення обороноздатності країни та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. «Це наш обов’язок – і ми його виконаємо», - наголосив він.

Розенко також зауважив, що економічна ситуація і рівень економічного заростання дають підстави говорити про те, що наступного року продовжиться підвищення соціальних стандартів. «Я вже можу сказати точно, що з 1 січня 2019 року зросте і розмір мінімальної заробітної плати, і розмір пенсій», - сказав урядовець.

За його словами, Державний бюджет на 2019 рік бюджет соціально спрямованим і, водночас, реальним. «Бюджет буде правдивим, там не буде "надутих" цифр», - підсумував віце-прем’єр-міністр.