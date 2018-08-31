Канадські винищувачі починають патрулювання у Румунії в рамках місії НАТО

Канадські Королівські повітряні перебрали від британських союзників повітряне патрулювання в Румунії і на чорноморському побережжі в рамках місії НАТО.

Про це йдеться у повідомленні на сайті повітряних сил, передає ЄП.

На авіабазі Михайла Когалнічеану в південній Румунії у четвер відбулася урочиста церемонія передачі командування.

"Ця місія відповідає на використання Росією військової сили проти сусідів та нарощування військових сил в регіоні. НАТО має протилежну мету - сприяння європейській обороні та безпеці шляхом запобігання конфліктам, захисту наших союзників та збереження миру", - сказав на церемонії посол Британії в Румунії.

Протягом наступних півроку повітряний простір Румунії патрулюватимуть чотири винищувачі Hornet із 135-го Експедиційного авіакрила ВПС Канади.

Нагадаємо, Бельгійські і німецькі військові літаки з вересня будуть патрулювати небо над країнами Балтії в рамках повітряної місії НАТО.