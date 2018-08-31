Кличко поїхав до США прощатися з Маккейном

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у заходах із вшанування пам’яті американського сенатора Джона Маккейна, які відбудуться в суботу, 1 вересня, у Вашингтоні. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначається, мер Києва отримав запрошення від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів.

Кличко відвідає Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де будуть присутні родина і друзі Маккейна, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики. На службі виступлять екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

До цього із Джоном Маккейном попрощалися у Фініксі (штат Арізона). А у п’ятницю труну з тілом сенатора виставлять у Вашингтоні у центральній ротонді Капітолію.

Поховають відомого політика 2 вересня в Аннаполісі (штат Меріленд) на території Військово-морської академії США, яку він закінчив у 1958 році.

Як повідомлялося, 81-річний сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у суботу, 25 серпня.

Посольство США в Україні висловило подяку українцям за співчуття у зв'язку із смертю Джона Маккейна і повідомило, що залишити повідомлення його родині можна до 17 години 31 серпня.

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Нагадаємо, що жителі Києва пропонують надати одній із вулиць столиці ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція розміщена на сайті Київської міської ради.