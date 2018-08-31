Філософський склад розуму - це мистецтво переносити нещастя інших.
Діана, принцеса Уельська, британська шляхтянка з родини Спенсер-Черчилль, захисник навколишнього середовища, філантроп, гуманіст

Кличко поїхав до США прощатися з Маккейном

31 серпня, 2018 - 10:29
Фото AP

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у заходах із вшанування пам’яті американського сенатора Джона Маккейна, які відбудуться в суботу, 1 вересня, у Вашингтоні. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначається, мер Києва отримав запрошення від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів.

Кличко відвідає Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де будуть присутні родина і друзі Маккейна, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики. На службі виступлять  екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

До цього із Джоном Маккейном попрощалися у Фініксі (штат Арізона). А у п’ятницю труну з тілом сенатора виставлять у Вашингтоні у центральній ротонді Капітолію.

Поховають відомого політика 2 вересня в Аннаполісі (штат Меріленд) на території Військово-морської академії США, яку він закінчив у 1958 році.  

Як повідомлялося, 81-річний сенатор Джон Маккейн помер в оточенні родини у суботу, 25 серпня.

Посольство США в Україні висловило подяку українцям за співчуття у зв'язку із смертю Джона Маккейна і повідомило, що залишити повідомлення його родині можна до 17 години 31 серпня

Читайте також - Легенда американської політики: Прощання з Маккейном відбудеться в Ротонді Капітолію

Нагадаємо, що жителі Києва пропонують надати одній із вулиць столиці ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція розміщена на сайті Київської міської ради.

Джерело: День

Більше новин

Канадські винищувачі починають патрулювання у Румунії в рамках місії НАТО
Міжнародний союз біатлоністів звинуватив 4 спортсменів з РФ у допінгу
Українська легкоатлетка здобула срібло у фіналі "Діамантової ліги"
Принц Гаррі та Меган Маркл обрали хрещених батьків для свого майбутнього первістка
Італія закликала країни ЄС відкрити порти для прийому врятованих мігрантів
Трамп пригрозив виходом США із СОТ

Новини партнерів

Loading...