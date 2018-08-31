Князєв: Cпецпідрозділ КОРД вже існує в кожному місті

Cпецпідрозділ КОРД тепер існує в кожному місті України. Про це після випуску спецпризначенців КОРД повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає "РБК-Україна".

За його словами, в цьому питанні Україна отримала допомогу від уряду США.

"Сьогодні це не останній крок, який засвідчує нашу спільну працю. Вороги нашої держави мають розуміти, що ми не одні в цьому світі. Це дуже важливо. Спецпідрозділ КОРД тепер існує в кожному місті. Їхня робота настільки філігранна і тонка, що вони мають виконувати специфічні завдання", - заявив він.

Нагадаємо, що у Києві за підтримки спецпідрозділу КОРД завершилася силова стадія спецоперації Національної поліції по затриманню осіб, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні збройного опору поліцейським при затриманні у Дніпрі.

Раніше сьогодні Князєв заявив, що спецпідрозділ КОРД застосовується лише в крайніх випадках для знешкодження особливо небезпечних правопорушників. Він також зазначив, що одним з останніх випадків застосування "КОРДу" була вчорашня спецоперація в Києві, коли чоловік взяв в заручники своїх дітей.