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КПВВ "Новотроїцьке" відновило роботу

31 серпня, 2018 - 09:07
Фото УНІАН

У зв’язку с покращанням безпекової ситуації КПВВ "Новотроїцьке" відновлює роботу. Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомляє прес-центр ООС.

"У зв’язку с покращанням безпекової ситуації в районі КПВВ "Новотроїцьке" командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ "Новотроїцьке" з 06:00 сьогодні, 31 серпня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Наразі вогонь на полях поблизу КрП "Березове 1" і КрП "Березове 2" спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗС України та прикордонників зі складу Об'єднаних сил загасили повністю.

Пріоритетом для командування Об’єднаних сил є безпека громадян України, тому тепер, поборовши вогневу загрозу повністю, КПВВ "Новотроїцьке" відновлює контрольно-пропускні заходи.

Джерело: День

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