Китайська компанія ZTE втратила понад $1 млрд через санкції США

Китайська компанія ZTE, яка займається виробництвом телекомунікаційного обладнання і смартфонів, у першій половині 2018 року отримала збиток у розмірі 7,8 млрд юанів (близько 1,1 млрд доларів) через введені проти неї санкції США. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає "РБК-Україна".

За даними компанії, за перші шість місяців 2018 року виручка впала на 27% до 39,4 млрд юанів. При цьому роком раніше компанія відзвітувала про прибуток в 2,3 млрд юанів.

У квітні поточного року Вашингтон заборонив компанії продавати свої комплектуючі у США, пояснивши введені обмеження тим, що ZTE порушила санкції проти Ірану і КНДР і продавала їм устаткування, вироблене з американських комплектуючих.

У зв'язку з цим на початку травня компанія тимчасово зупинила "основну виробничу діяльність". Пізніше 7 червня міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив про досягнення угоди з ZTE, згідно з яким компанія зможе повернутися на ринок США після виплати штрафу в розмірі 1 млрд доларів.

Нагадаємо, у травні китайська компанія ZTE вирішила припинити випуск смартфонів після того, як США заборонили їм продавати компоненти, виготовленні у Сполучених Штатах.