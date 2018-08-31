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Київ потрапив у світовий рейтинг найфотогенічніших міст світу

31 серпня, 2018 - 12:24
Фото Миколи Тимченка, "День"

Столиця України посіла 15 місце у списку топ-15 країн світу, які фотографують найчастіше. 

"Світ повний фотогенічних напрямків. Проте не кожне місце настільки ж популярне, як і наступне. Постачальник стокових фотографій, компанія Dreamstime розібрала безліч фотографій, щоб визначити 15 найкрасивіших міст світу, і результати можуть вас здивувати, - йдеться у повідомленні Travel pulse.

Світ може здивуватися, але кияни точно знають, що найраще робити фотографії саме в Києві.

"В Європі є ще одна популярна зупинка для фотографів – це Київ. Наявність річки Дніпро та різноманітна визначна архітектура роблять українську столицю унікальним місцем для фотографування мешканцями усього світу", - повідомляють у рейтингу.

Перше місце у рейтингу зайняв Нью-Йорк, користувачі завантажили більше 356,747 фото міста. 

В топ-15 також потрапили: Рим, Лос-Анджелес, Венеція, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекін та Сингапур.

 

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