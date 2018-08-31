Меркель підтримала кандидатуру глави її фракції на пост глави Єврокомісії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала кандидатуру глави її фракції у Європарламенті Манфреда Вебера на пост глави Єврокомісії від Європейської народної партії. Про це повідомляє EUobserver із посиланням на німецькі ЗМІ, передає ЄП.

Таке рішення Меркель ухвалила після консультацій з французьким лідером Європейської народної партії Жосефом Долем у Берліні.

Якщо Вебер виграє вибори до Європарламенту у травні, він може замінити на посту Жана-Клода Юнкера і стати першим німцем, який очолить Європейську комісію за понад 50 років.

Крім Вебера, можливими кандидатами на пост глави Єврокомісії вважалися міністр економіки і енергетики Петер Альтмайер і міністр оборони Урсула фон дер Ляйен.