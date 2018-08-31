Мінрегіон: Нові будівельні норми вводяться всупереч рішенню суду

Державні будівельні норми "Планування і забудова територій" вступають в силу 1 вересня, незважаючи на рішення суду про призупинення дії наказу міністерства про затвердження даних норм.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"Введення в дію нових ДБН "Планування і забудова територій" не зупиняється! Нові ДБН вступають в дію з 1 вересня", - написав Парцхаладзе.

Він звернув увагу архітектурних і проектних організацій, генеральних підрядників, замовників будівництва про необхідність проектувати нове будівництво відповідно до нових норм.

"Міністерство надалі відстоює свої права і права громадян в суді та публічному просторі. Тому що ми вважаємо, що діями, які мають на меті гальмування процесу вступу в дію нового ДБН, порушуються права тих, хто готовий проектувати та будувати за новими нормами, а також тих громадян, умови проживання яких не будуть поліпшуватися", - написав він.