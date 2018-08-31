Міжнародний союз біатлоністів звинуватив 4 спортсменів з РФ у допінгу

Міжнародний союз біатлоністів заявив, що 4 російських біатлоністи, імовірно, вчинили антидопінгові порушення, передає "Радіо Свобода".

Союз не назвав їхні імена, не надав інформації щодо передбачуваних порушень, а також не вказав події, в яких брали участь згадані четверо біатлоністів.

Союз біатлоністів Росії заявив, що троє з чотирьох спортсменів, які обвинувачуються у вживанні допінгу, вже завершили кар’єру, а ще одного не викликають до національної збірної.

Там додали, що зможуть офіційно назвати прізвища спортсменів, звинувачених у вживанні допінгу, через 14 днів після того, як їм індивідуально повідомлять про передбачувані порушення.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, до цього переліку входять Світлана Слепцова, колишній чемпіон світу серед юніорів, Олександр Чернишов та Євгеній Устюгов, чемпіон Олімпійського масового старту 2010 року.