Могеріні: Ще 4 країни приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти РФ

Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна приєдналися до продовжених санкцій ЄС проти РФ, введених за через порушення територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія і Албанія, країна-член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

Повідомляється, що ці країни забезпечать відповідність їхніх національних політик рішенню ради ЄС.

"ЄС бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - заявила Могеріні.

Зазначимо, що рішенням Ради ЄС від 5 липня обмежувальні заходи щодо Росії продовжені на шість місяців, до 31 січня 2019 року. Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами.