НБУ: У липні до України надійшло $142 млн прямих іноземних інвестицій

У липні чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 142 млн доларів. Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомляє Нацбанк.

"Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у липні становив 142 млн доларів США, більшість з яких (83%) були спрямовані до реального сектору", — сказано у повідомленні.

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у липні становив 0,9 млрд доларів.

У НБУ зауважили, що за січень — липень 2018 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій сягнув в 1,3 млрд доларів, 32% з яких становили операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал.

Загалом за січень-липень 2018 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив 1,8 млрд доларів (за сім місяців 2017 року — 1,4 млрд доларів).