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Окупанти використовують "шкільне" перемир'я для стягування артилерії, — розвідка

31 серпня, 2018 - 14:21
Фото: mil.gov.ua

Російське окупаційне командування використовує період т.зв. шкільного перемир'я для нарощування бойових можливостей з'єднань і частин на Донбасі.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на дані української розвідки, повідомляє Укрінформ.

"На тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей з Росії прибувають додаткові артилерійські підрозділи, які мають на озброєнні у т.ч. реактивні системами залпового вогню. Прибулі підрозділи розміщуються здебільшого на територіях об'єктів т.зв. державної комунальної власності, у т.ч. освітніх і медичних закладів", - сказав речник.

У зв'язку з цим, місцеві російські окупаційні адміністрації примусово переводять усіх працівників задіяних у сфері забезпечення роботи освітніх і медичних закладів у категорію т.зв. "держслужбовців". Зазначений статус автоматично обумовлює заборону виїзду на територію підконтрольну уряду України та інші обмеження громадянських прав. Як зауважив Гуцуляк, нововведення викликало негативну реакцію серед працівників сфери освіти і медицини на окупованих територіях, які у будь-який спосіб уникають написання заяв на отримання статусу "держслужбовців".

Нагадаємо, під час "шкільного" перемир'я за добу на Донбасі окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

 

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