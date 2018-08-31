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Омелян обіцяє безкоштовну альтернативу платним автобанам

31 серпня, 2018 - 16:18
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що майбутнім платним автобанам в Україні буде безкоштовна альтернатива.

Про це він сказав у коментарі журналістам після участі у "Посвяті першокурсників" Національного авіаційного університету у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Ми виступаємо за те, що паралельно до майбутніх платних доріг має пролягати безкоштовна. Тоді у громадян буде вибір - їхати чотири- чи шестисмуговим автобаном, або користуватись звичайною дорогою", - сказав Омелян.

Міністр додав, що говорити ствердно про вартість проїзду автобаном можна буде лише після того, як буде завершена вся тендерна документація, яка готується і відбудеться сам тендер.

Нагадаємо, що Омелян озвучив орієнтовну ціну проїзду платними дорогами в Україні.

Джерело: Укрінформ

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