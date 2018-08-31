Омелян озвучив орієнтовну ціну проїзду платними дорогами в Україні

В Україні вартість проїзду платними дорогами може скласти близько 20 євроцентів за кілометр. Таку попередню інформацію озвучив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Прямий".

"У випадку України, європейських країн, де практикуються платні автобани, вартість кілометра проїзду буде варіюватися між 20-70 євроцентів. Зараз йде дискусія. Якщо ми говоримо про вартість в Китаї, то там приблизно 20 євроцентів. Якщо ми говоримо про вартість в Європі, то 50-70 євроцентів", - сказав Омелян.

Він підкреслив, що більш впевнено про вартість можна буде говорити тільки після проведення тендеру - коли буде відомо, яка компанія виграла і на яких умовах.

Міністр анонсував будівництво двох платних доріг найближчим часом.

"Що ми хочемо зробити цьогоріч. Цьогоріч ми анонсуємо будівництво відрізку між Львовом і Краковцем. Це повинна бути платна дорога. І я сподіваюся на те, що якщо тендер пройде успішно, ми будемо мати початок будівництва вже у 2019 році. Ми почали підготовку техніко-економічної документації "Київ-Біла Церква". Це теж має бути автобан в Україні, це також платно", - сказав Омелян.