Філософський склад розуму - це мистецтво переносити нещастя інших.
Діана, принцеса Уельська, британська шляхтянка з родини Спенсер-Черчилль, захисник навколишнього середовища, філантроп, гуманіст

Першокласники Донеччини будуть навчатися українською мовою

31 серпня, 2018 - 09:53
Фото з архіву "Дня"

У Донецькій області 1 вересня до школи прийде 17,8 тис. першокласників, з них 98,9%, або 17,6 тис. вчитиметься українською мовою.

Про це 30 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«Загалом на підконтрольній українській владі частині Донеччини відкриється 522 заклади загальної середньої освіти, де вчитимуться 160 тисяч учнів... До першого класу прийде 17,8 тис. першокласників, 17 тисяч 600 з них вчитиметься українською мовою», - йдеться у повідомленні.

Джерело: День

Більше новин

США закликали РФ припинити провокації в Азовському морі і Керченській протоці
Вирішення конфлікту в Україні є одним з основних пріоритетів ОБСЄ, - глава МЗС Італії
КПВВ "Новотроїцьке" відновило роботу
За добу на Донбасі окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
США вимагають від РФ повернути зниклих кримчан
СБУ викрила Росію у підготовці до втручання в майбутні президентські вибори

Новини партнерів

Loading...