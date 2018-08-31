Першокласники Донеччини будуть навчатися українською мовою

У Донецькій області 1 вересня до школи прийде 17,8 тис. першокласників, з них 98,9%, або 17,6 тис. вчитиметься українською мовою.

Про це 30 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«Загалом на підконтрольній українській владі частині Донеччини відкриється 522 заклади загальної середньої освіти, де вчитимуться 160 тисяч учнів... До першого класу прийде 17,8 тис. першокласників, 17 тисяч 600 з них вчитиметься українською мовою», - йдеться у повідомленні.