Плавець Романчук став найкращим спортсменом серпня, - НОК

Дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання Михайло Романчук став найкращим спортсменом серпня в Україні. Про це повідомляє НОК України.

Звання найкращого спортсмена місяця отримав Михайло Романчук. Особистий тренер плавця Петро Нагорний отримав звання найкращого тренера серпня.

"На чемпіонаті Європи в Глазго (Шотландія) талановитий плавець здобув три медалі: він двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанціях 400 метрів та 800 метрів вільним стилем й посів друге місце на дистанції 1500 метрів", - сказано у повідомленні.

Романчука вперше отримав звання найкращого спортсмена місяця за версією НОК.