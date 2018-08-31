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Плавець Романчук став найкращим спортсменом серпня, - НОК

31 серпня, 2018 - 13:58
Фото: OGO.ua

Дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання Михайло Романчук став найкращим спортсменом серпня в Україні. Про це повідомляє НОК України.

Звання найкращого спортсмена місяця отримав Михайло Романчук. Особистий тренер плавця Петро Нагорний отримав звання найкращого тренера серпня.

"На чемпіонаті Європи в Глазго (Шотландія) талановитий плавець здобув три медалі: він двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанціях 400 метрів та 800 метрів вільним стилем й посів друге місце на дистанції 1500 метрів", - сказано у повідомленні.

Романчука вперше отримав звання найкращого спортсмена місяця за версією НОК.

Джерело: День

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