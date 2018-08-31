Порошенко призначив трьох суддів Верховного суду

31 серпня, 2018 - 13:06
Президент України Петро Порошенко призначив Валентину Сімоненко, Вікторію Мацедонську і Сергія Слинька суддями Верховного суду.
Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.
Зокрема, указом №259/2018 на посаду судді Верховного суду у Касаційний цивільний суд призначено Валентину Симоненко.
Згідно з указом №260/2018 посаду судді Верховного суду у Касаційному адміністративному суді обійняла Вікторія Мацедонська.
Указом №261/2018 на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд призначено Сергія Слинька.
Джерело: День