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Порошенко призначив трьох суддів Верховного суду

31 серпня, 2018 - 13:06
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко призначив Валентину Сімоненко, Вікторію Мацедонську і Сергія Слинька суддями Верховного суду.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, указом №259/2018 на посаду судді Верховного суду у Касаційний цивільний суд призначено Валентину Симоненко.

Згідно з указом №260/2018 посаду судді Верховного суду у Касаційному адміністративному суді обійняла Вікторія Мацедонська.

Указом №261/2018 на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд призначено Сергія Слинька.

Джерело: День

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