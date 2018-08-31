Порошенко відвідає США заради прощання з Маккейном

Президент України Петро Порошенко полетить до Сполучених Штатів Америки з приватним візитом з метою участі у жалобних заходах прощання із сенатором США Джоном Маккейном.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Від імені народу України та від себе особисто маю намір віддати останню шану видатній особистості, великому другу України. Незламність його духу мотивує. Його відчуття історичного моменту вражає. Його бачення майбутнього надихає», - відзначив глава держави перед відльотом до Вашингтона.

«В пам’яті українців сенатор Маккейн назавжди залишиться близьким другом, який пліч-о-пліч став на захист демократії на київському Майдані, і відданим побратимом, який розділив новорічну вечерю з українськими воїнами на лінії бойових зіткнень. Його віру в український народ не можливо переоцінити, як і внесок у стримування російського агресора. Авторитетний голос Джона Маккейна назавжди залишатиметься одним з найгучніших на підтримку незалежної, демократичної та процвітаючої України», - наголосив Президент.

Як зазначається в повідомленні, візит носить приватний характер, тому Петро Порошенко здійснить поїздку до Вашингтона рейсовим літаком.

Нагадаємо, сьогодні Мер Києва Віталій Кличко поїхав до США прощатися з Маккейном.