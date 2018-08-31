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Прем'єр Болгарії вимагає відставки трьох міністрів через масштабну ДТП

31 серпня, 2018 - 14:03
Фото: AFP

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов наполягає на відставці міністрів транспорту, регіонального розвитку і глави МВС у зв'язку трагічною ДТП, внаслідок якої загинули 17 осіб.

Інформацію про це підтвердили у прес-службі уряду за підсумками засідання Кабінету міністрів, що відбулося у п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Три міністри, відповідальні за автомобільну катастрофу, внаслідок якої загинули 17 осіб, мають залишити свої посади", - заявив Борисов.

Кілька днів тому міністр внутрішніх справ Валентин Радєв, глава Мінтрансу Івайло Московскі та міністр регіонального розвитку Микола Нанков заявили, що готові понести політичну відповідальність за автокатастрофу.

Нагадаємо, що минулого тижня на одній з автомагістралей неподалік від столиці Болгарії Софії перекинувся і впав у прірву пасажирський автобус. Загинули 17 осіб. Понад 25 отримали травми різного ступеня тяжкості.

 

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