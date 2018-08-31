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Принц Гаррі та Меган Маркл обрали хрещених батьків для свого майбутнього первістка

31 серпня, 2018 - 10:03
Фото Daily Mirror

Незважаючи на те, що британський принц Гаррі та Меган Маркл одружені лише декілька місяців і ще не заявляли про вагітність герцогині, королівська пара вже обрала хрещених батьків для свого первістка. Як передає Mirror, джерела з оточення пари повідомили виданню Heat, що хрестити майбутню дитину герцога і герцогині Сассекських будуть голлівудський актор і його дружина Джордж і Амаль Клуні, передає "НВ Style".

За словами інсайдерів, нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл гостювали у подружжя Клуні в Італії, де в зіркової пари є розкішна вілла. Джордж та Амаль прийняди таку пропозицію британських монархів за честь й одразу ж погодилися.

Цікаво, що якщо в Гаррі з Меган народиться друга дитина, хрестити малюка також будуть Джордж і Амаль Клуні, йдеться в джерелі.

Нагадаємо, Джордж і Амаль Клуні виховують однорічних двійнят - Александра та Еллу. Напевно, королівську пару вразило те, як актор і його дружина виховують дітей, тому вони й запропонували їм стати хрещеними своїх майбутніх спадкоємців.

Меган Маркл та принц Гаррі одружилися 19 травня.

 

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