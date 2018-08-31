СБУ підтверила смерть Захарченка

Служба безпеки України підтверджує інформацію про загибель ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка в окупованому Донецьку.

Про це в коментарі "112 Україна" повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

"Справді, інформація, яка надходить у СБУ, підтверджує те, що сьогодні стався вибух, в результаті чого загинув Захарченко і не тільки він", – зазначив Гуськов.

Раніше російські ЗМІ повідомили про загибель ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка у центрі Донецька у ресторані "Сєпар".