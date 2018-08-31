Сербський патріарх просить Варфоломія не надавати Україні Томос

Патріарх Сербської православної церкви Іриней надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію великий лист, в якому висловлює думку, що нібито виключно Російська Церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і, одночасно, в македонські і чорногорські. Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Уривки з листа Іринея оприлюднило грецьке релігійне агентство "Romfea".

В якості причини для відправлення цього листа його автор називає "турботу СПЦ про єдність Православної Церкви" після втручання Вселенського патріархату в Україні, яке, судячи з усього, призведе до надання Томосу - автокефалії – місцевої церкви. Іриней наголошує, що "єресь етнофілетизму є одним з найбільших зол сучасного православ'я".

Вселенський Патріархат, втручаючись в справи церкви в Україні "проти волі Російської Православної Церкви", знаходиться на шляху до впровадження нових параметрів і "згубної діяльності" в православ'ї, і таки саме плани є і для "Македонської православної церкви".

Надання автокефалії церкві в Україні сербський патріарх описує як "дуже ризикований, навіть катастрофічний" акт для єдності Святого Православ'я", а УПЦ КП називає розкольниками.

Таке рішення, на думку автора листа, буде означати ще і небратерську позицію по відношенню до Російської Церкви.

Іриней зрівнює "лідерів розколу в Чорногорії і України", та робить висновок, що, як і в Македонії, "ситуація в Чорногорії пов’язана з Україною".

Македонські ЗМІ, транслюючи ці звинувачення з листа Іринея, дійшли висновку, що "сербський Патріарх своїм скандальним листом себе поставив на місце судді Вселенського Патріарху".

Медіа раніше повідомляли, що на 31 серпня запланований візит Патріарха Російської Православної Церкви Кирила до Стамбула. Візит відбудеться, як зазначено, на вимогу Кирила.

На 1-3 вересня у Вселенської Патріархії вже запланований Синакс (Synaxis) - збори всіх єпископів цієї Церкви. Напередодні Синакса відбудеться чергове засідання Священного Синоду Патріархату. На думку деяких релігійних аналітиків, на Синоді і Синаксі буде розглядатися і «українське питання», т.зв. питання Томосу - надання автокефалії Церкві в Україні.

Нагадаємо, раніше у червні Патріарх Варфоломій заявив про те, що перед Вселенською Патріархією стоїть зобов’язання і відповідальність повернути народи України та Македонії до істини і канонічних рамок Церкви.

У липні Вселенський патріарх в своєму посланні президентові України Петрові Порошенко заявив, що Україна не є канонічною територією російської православної церкви.

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