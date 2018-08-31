Сезон фонтанів у Києві буде тривати до кінця вересня

Сезон фонтанів у Києві не завершиться рахом із кінцем літа, водограї працюватимуть до 30 вересня. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу СВКП "Київводфонд".

"Літо завершується, проте сезон фонтанів триває, адже водограї працюватимуть до 30 вересня", - повідомили у підприємстві.

Світло-музичне шоу до того часу можна буде побачити на Майдані Незалежності або Русанівській набережній. Світло-музична вистава розпочинається о 21:00.

Нагадаємо, сезон роботи фонтанів після зимового періоду розпочався у Києві з 1 травня.