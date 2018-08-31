Шимків іде з посади заступника глави АПУ та повертається у бізнес

Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків вирішив піти з посади і повернутися до бізнесу, бо вважає, що виконав свої завдання на цій посаді. Про це Шимків заявив на прес-конференції 31 серпня, повідомляє "Укрінформ".

"У 2014 році я прийшов у владу розбудовувати Україну за покликом серця та моєї громадянської позиції та на запрошення Президента Петра Порошенка... Я завжди позиціонув себе як політик-технократ і неодноразово відмовлявся від пропозицій щодо продовження своєї політичної кар’єри... Моєю метою завжди була трансформація країни, рух вперед, просування її інтересів у світі і формування команд, які здійснюють реформи. Сьогодні ключові реформи та ініціативи запущені ... організовані процеси, навчені люди, тому виконавши поставлені завдання і хочу повернутися до бізнесу", - сказав Шимків.

Він розповів про те, що його команді вдалося зробити за чотири роки, подякував друзям і соратникам за підтримку в роботі, а ворогам та опонентам за те, що "робили його сильнішим".

"Дякую президенту України за можливість змінювати країну", - зазначив Шимків.

Нагадаємо, новим заступником глави АПУ указом президента Порошенка призначений Сергій Марченко.