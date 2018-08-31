Спецпідрозділ "КОРД" буде застосовуватись лише в крайніх випадках, - Князєв

Спецпідрозділ "КОРД" застосовується лише в крайніх випадках для знешкодження особливо небезпечних правопорушників. Про це під час випуску спецпризначенців повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.

"Національна поліція має в своєму штатному розписі близько 4 тис. спецпризначенців, які постійно несуть чергування на вулицях міста, патрулюють, або інша форма несення служби. А "КОРД" — це той підрозділ, який, як скальпель хірурга, застосовується як крайній засіб для знешкодження правопорушника", — повідомив Князєв.

Він також відзначив, що одним з останніх випадків застосування "КОРДу" була вчорашня спецоперація в Києві, коли чоловік взяв в заручники своїх дітей.

"Остання робота "КОРДу" в одній із областей. Правопорушник, використовуючи свою власну зброю, взяв сім’ю в заручники, і тільки професійними діями спромоглися його знешкодити і залишити живими всіх учасників події. І таких випадків дуже багато, наприклад вчорашня коротка робота "КОРДу", коли громадянин у стані алкогольного сп’яніння взяв у заручники своїх власних дітей. Для того щоб проникнути в квартиру, для того щоб він не злякався і не вчинив щось дітям, застосовується "КОРД", а це вони вміють досконало", — розповів він.

Нагадаємо, вчора у Києві затримали чоловіка, який взяв у заручники власних дітей.