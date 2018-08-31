США: Через Росію ОБСЄ знову не змогла розширити спостереження на кордоні

США глибоко засмучені тим, що Російська Федерація продовжує блокувати розширення географії діяльності Спостережної місії, незважаючи на потужну підтримку цього іншими країнами-учасниками. Про це йдеться в заяві в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Мекріса.

Мекріс назвав теперішнє географічне охоплення місії неадекватним.

"Знову нам доводиться сприймати неадекватну роботу місії з обмеженим охопленням, що працює лише на двох пунктах пропуску, які разом охоплюють лише сотні метрів українсько-російського кордону, що простягається на 2 300 кілометрів", - йдеться в заяві.

Через самовільне обмеження роботи спостережної місії, вона не зможе підтвердити масштаб участі Росії в постачаннях зброї, коштів та особового складу на підтримку сепаратистів на сході України, наголошується в заяві.

"Постійна відмова Росії у дозволі розширити сферу діяльності місії, на жаль, знову засвідчує те, що вона відмовляється виконувати Мінські домовленості, - стверджує Мекріс.

Нагадаємо, глава МЗС Италії заявив, що вирішення конфлікту в Україні є одним з основних пріоритетів ОБСЄ.