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США: Через Росію ОБСЄ знову не змогла розширити спостереження на кордоні

31 серпня, 2018 - 15:54
Фото Голос Америки

США глибоко засмучені тим, що Російська Федерація продовжує блокувати розширення географії діяльності Спостережної місії, незважаючи на потужну підтримку цього іншими країнами-учасниками. Про це йдеться в заяві в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Мекріса.

Мекріс назвав теперішнє географічне охоплення місії неадекватним.

"Знову нам доводиться сприймати неадекватну роботу місії з обмеженим охопленням, що працює лише на двох пунктах пропуску, які разом охоплюють лише сотні метрів українсько-російського кордону, що простягається на 2 300 кілометрів", - йдеться в заяві.

Через самовільне обмеження роботи спостережної місії, вона не зможе підтвердити масштаб участі Росії в постачаннях зброї, коштів та особового складу на підтримку сепаратистів на сході України, наголошується в заяві.

"Постійна відмова Росії у дозволі розширити сферу діяльності місії, на жаль, знову засвідчує те, що вона відмовляється виконувати Мінські домовленості, - стверджує Мекріс.

Нагадаємо, глава МЗС Италії заявив, що вирішення конфлікту в Україні є одним з основних пріоритетів ОБСЄ.

Джерело: День

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