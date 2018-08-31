США закликали РФ припинити провокації в Азовському морі і Керченській протоці

США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти. Про це йдеться в заяві офіційного представника Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

"Росія, починаючи з квітня, затримала сотні комерційних суден, а за останні тижні зупинила щонайменше 16 комерційних суден, які намагаються потрапити в українські порти", - зазначила вона.

За словами представника Держдепу, дії Росії в Азовському морі є ще одним підтвердженням того, що Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та ігнорує норми міжнародного права.

"Ми закликаємо Росію припинити утиски міжнародного судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці", - додала Нойерт.

У Держдепартаменті також нагадали, що Вашингтон підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.